40 животных и труп козы в ванной: В США восьмимесячный младенец жил в жутких условиях

В американском штате Южная Каролина полиция задержала пару, у которой в «невообразимо грязных» условиях жил восьмимесячный ребёнок. Как сообщили правоохранительные органы, в доме 27-летней Кайлы Ренар и 25-летнего Николаса Фоули обнаружили более 40 животных, включая енотов, кроликов, кошек, собак и кур. Кроме того, в одной из ванн находилась разлагающаяся туша козы.

Сигнал о возможной угрозе жизни и здоровью малыша поступил от службы по защите детей. Когда сотрудники департамента вместе с полицией прибыли на место, они были шокированы тем, что увидели.

«Это одна из самых ужасных сцен, которые я видел за свою 30-летнюю карьеру», — заявил в интервью телеканалу Fox начальник полиции Крис Миллер.

По его словам, дом был буквально покрыт мусором и экскрементами животных, а в воздухе стоял тяжёлый запах разложения. Родители при этом не проявили никаких эмоций ни во время задержания, ни во время последующего допроса.

Младенец был немедленно доставлен в больницу, где его осмотрели врачи. После медицинского обследования ребёнка передали одному из родственников. Против пары возбуждено уголовное дело по статьям о жестоком обращении с детьми и животными. Николас Фоули в настоящее время помещен под арест, дальнейшее разбирательство продолжается.