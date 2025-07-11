Уровень ультрафиолетового излучения в Москве достиг редкой и опасной отметки
Вильфанд: УФ-индекс в Центральной России превышает 7 единиц
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Уровень ультрафиолетового излучения в регионах центральной европейской России достиг опасной отметки, превышающей семь единиц. Длительное воздействие прямых солнечных лучей в таких условиях чревато серьёзными последствиями для здоровья, в частности, тепловым ударом. Об этом в беседе с «Интерфаксом» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В центре европейской России сейчас ультрафиолет очень высокий, превышает семерку. Это редко бывает, потому что воздух чистый, облаков нет. В этом диапазоне ультрафиолет 0,20-0,40 микрон, очень жёсткий», — подчеркнул он.
По словам специалиста, риск получения теплового удара значительно возрастает при нахождении под прямым солнцем, поскольку это вызывает перегрев кожных покровов. Если УФ-индекс превышает 7, это означает экстремально высокий уровень ультрафиолетового излучения. В таких условиях, как заявил Вильфанд, необходима повышенная бдительность и строгие меры предосторожности: следует избегать выхода на улицу в середине дня, искать тень на открытых пространствах, носить закрытую одежду и обязательно применять солнцезащитные средства и крема.
Ранее стало известно, что Центральной России предстоит пережить пик летней жары. Тем не менее, после 21 июня — дня летнего солнцестояния — продолжительность дня уже начала сокращаться, поскольку Солнце движется к осеннему равноденствию. На следующей неделе световой день уменьшится на 13-15 минут, а к концу июля его продолжительность сократится более чем на час.