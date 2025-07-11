Синоптик предупредил о приближении пика жары в Центральной России и начале угасания лета
Синоптик Тишковец: Центральная Россия скоро войдёт в самую жаркую точку лета
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В ближайшие дни Центральная Россия достигнет самой жаркой точки этого лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, после летнего солнцестояния 21 июня Солнце постепенно движется к осеннему равноденствию. Это означает, что световой день будет становиться короче. Уже на следующей неделе день уменьшится на 13-15 минут, а к концу июля — больше чем на час.
«Сезон, конечно, продолжится и ещё будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, «экватор» лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнёт очень медленно угасать», — рассказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Москве был продлён «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне сильной жары. Данный режим будет действовать до 14 июля, столбики термометра превышают средние значения на 7-9 градусов.