Синоптик предупредил о приближении пика жары в Центральной России и начале угасания лета

«Сезон, конечно, продолжится и ещё будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, «экватор» лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнёт очень медленно угасать», — рассказал Тишковец в беседе с РИА «Новости».