Тахикардия, судороги, обморок: Life.ru выяснил, что запрет на чёрное в жару — не просто страшилка

Аномальная жара, которая накрыла территорию России, может не на шутку навредить людям, особенно если человек выберет в этот погодный период совсем неподходящую одежду. Все мы знаем, что солнце обожает тёмные оттенки. Учёные выяснили, что чёрная ткань поглощает до 90% солнечного излучения. При этом светлые оттенки берут на себя лишь 20–30%, рассказала Life.ru кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Идея одеваться в жару во что-то светлое не лишена смысла: в тёмной одежде в такую погоду действительно будет тяжело. На солнце тёмная одежда нагревается быстрее. Соответственно, температура тела тоже растёт, и, чтобы это как-то компенсировать, увеличивается теплоотдача, человек начинает обильно потеть. С потом он теряет жидкость и электролиты. И, если не восполнить потери и не пить воду, могут начаться обезвоживание и электролитные нарушения», — рассказала она.

Кроме того, россияне могут почувствовать головокружение, внезапную слабость, учащённое сердцебиение, нарушение сердечного ритма и головную боль. В самых тяжёлых случах человек столкнётся с судорогами и потерей сознания. При малейших признаках недомогания нужно поскорее уйти в тень или зайти в прохладное помещение, выпить воды и прилечь.

По словам врача, при выборе летнего гардероба стоит помнить, что важен не только цвет — фасон и материал играют не меньшее значение. Предпочтение стоит отдавать лёгким и максимально натуральным тканям: льну, хлопку, шёлку. Лучше выбирать одежду свободного кроя, чтобы потоки ветра создавали эффект вентиляции и охлаждали воздух между тканью и телом.

«Тёмная одежда тоже может быть приемлема в летнее время, если её правильно выбирать. Есть прекрасный пример, который подтверждает, что и чёрная одежда в жару может быть комфортной. Бедуины в пустыне носят длинные закрытые туники тёмных оттенков из плотной шерсти. От перегрева их как раз защищают натуральный состав ткани и свободный крой», — рассказала Демьяновская.

Также из тёмного россиянам предложили надевать головной убор, но только если он многослойный, по типу чалмы. В таком случае между слоями ткани создаются прослойки воздуха, которые сохраняют оптимальную температуру. При этом привычные головные уборы: кепки, банданы, косынки, шляпы — лучше брать светлых цветов.