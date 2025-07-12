Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 23:45

Юг России изнывает от аномальной жары, которая продлится до пятницы

Синоптик Вильфанд: Жара до 42 градусов ожидается на юге России до пятницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

В южных регионах России до пятницы прогнозируется аномально жаркая погода с температурой до 42 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, в Центральной России в воскресенье ожидается небольшое понижение температуры и кратковременные дожди.

Вильфанд из Гидрометцентра подтвердил температурный рекорд жары 10 июля
Вильфанд из Гидрометцентра подтвердил температурный рекорд жары 10 июля

Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Центральной России достиг опасной отметки, превысив 7 единиц. Длительное воздействие прямых солнечных лучей в таких условиях может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая тепловой удар. Синоптик рекомендовал избегать пребывания на солнце в середине дня и использовать солнцезащитные средства.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar