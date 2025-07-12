Юг России изнывает от аномальной жары, которая продлится до пятницы

В южных регионах России до пятницы прогнозируется аномально жаркая погода с температурой до 42 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, в Центральной России в воскресенье ожидается небольшое понижение температуры и кратковременные дожди.