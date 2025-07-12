Юг России изнывает от аномальной жары, которая продлится до пятницы
Синоптик Вильфанд: Жара до 42 градусов ожидается на юге России до пятницы
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В южных регионах России до пятницы прогнозируется аномально жаркая погода с температурой до 42 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — рассказал синоптик.
По его словам, в Центральной России в воскресенье ожидается небольшое понижение температуры и кратковременные дожди.
Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Центральной России достиг опасной отметки, превысив 7 единиц. Длительное воздействие прямых солнечных лучей в таких условиях может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая тепловой удар. Синоптик рекомендовал избегать пребывания на солнце в середине дня и использовать солнцезащитные средства.