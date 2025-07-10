Вильфанд из Гидрометцентра подтвердил температурный рекорд жары 10 июля

В Москве установлен новый температурный рекорд для 10 июля, столбики термометров достигли отметки в 33,7 градуса, предыдущее максимальное значение фиксировалось в 1996 году. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Только что побит рекорд температуры в Москве. 10 июля температура превысила 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение на 0,3 градуса, зафиксированное в 1996 году», — поделился синоптик.

На метеостанции Балчуг температура вообще достигла 35 градусов. Однако, как пояснил Вильфанд, рекордные значения снимаются специалистами только по реперной станции ВДНХ. Метеоролог отметил, что там температура ниже лишь потому, что вокруг множество высотных многоэтажек. Он добавил, что в 1996 году в эту дату было плюс 33,4 градуса.