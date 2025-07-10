Московская жара побила рекорд 1996 года

Московская жара 10 июля смогла побить не только показатели на термометрах, но и 30-летний рекорд. К 14:00 температура воздуха в столице достигла +33,6°C, превысив на 0,2°C показатель 1996 года и обновив суточный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.