Московская жара побила рекорд 1996 года
Леус: Температура в Москве поднялась до 33,6 градуса, побив 30-летний рекорд
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Московская жара 10 июля смогла побить не только показатели на термометрах, но и 30-летний рекорд. К 14:00 температура воздуха в столице достигла +33,6°C, превысив на 0,2°C показатель 1996 года и обновив суточный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На данный момент жара продолжает набирать обороты, «прогрев» москвичей продолжается, поэтому окончательно рекордное значение будет зафиксировано только после 21:00. Стоит отметить, что это первый температурный рекорд нынешнего лета, но, скорее всего, не последний.
Ранее сообщалось, что Москва пережила одну из самых тёплых ночей за последние 40 лет, превзойдя по температурным показателям даже Сочи. В разных районах города были зафиксированы различные значения: в Тушино +18,8 градуса, в Бутово +17,2 градуса, а в центре столицы +22,6 градуса. Метеорологи предупреждают о продолжении аномальной жары в столице. Как её пережить и почему действительно не стоит носить чёрное — читайте на Life.ru.