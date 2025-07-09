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9 июля, 07:11

Минувшая ночь в Москве была теплее, чем в Сочи

Синоптик Тишковец: Минувшая ночь в Москве оказалась теплее, чем в курортном Сочи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ночь на среду, 9 июля, стала в Москве второй самой тёплой за последние 39 лет, превысив температурные показатели Сочи. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал плюс 19,3 градуса. За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 19,4 градуса. То есть прошедшие сумерки по теплу занимают достойное второе место», — написал он.

Как отметил Тишковец, в Тушино температура составила +18,8 градуса, в Бутово — +17,2 градуса, а в центре столицы зафиксировано +22,6 градуса. Это даже теплее, чем ночные показатели в Сочи и почти соответствует дневной июльской норме для Москвы. По прогнозам синоптика, аномально тёплые ночи с температурой около +20 градусов, что значительно превышает климатическую норму в +11,5 градуса, сохранятся в столице до конца недели.

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Кроме того, Life.ru уже рассказал, что жители центральной части России смогут открыть купальный сезон в июле. По прогнозам Романа Вильфанда, к выходным 12–13 июля температура воды может приблизиться к +20 °C.

Наталья Афонина
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