Минувшая ночь в Москве была теплее, чем в Сочи

Ночь на среду, 9 июля, стала в Москве второй самой тёплой за последние 39 лет, превысив температурные показатели Сочи. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшей ночью на опорной московской метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал плюс 19,3 градуса. За всю историю этого наблюдательного пункта теплее была только ночь на 9 июля в 1986 году, когда метеорологи зафиксировали плюс 19,4 градуса. То есть прошедшие сумерки по теплу занимают достойное второе место», — написал он.

Как отметил Тишковец, в Тушино температура составила +18,8 градуса, в Бутово — +17,2 градуса, а в центре столицы зафиксировано +22,6 градуса. Это даже теплее, чем ночные показатели в Сочи и почти соответствует дневной июльской норме для Москвы. По прогнозам синоптика, аномально тёплые ночи с температурой около +20 градусов, что значительно превышает климатическую норму в +11,5 градуса, сохранятся в столице до конца недели.