Жара в Подмосковье обернулась гибелью для четырёх людей, спасавшихся в водоёмах от зноя

В субботу на различных водоемах Московской области зафиксирована серия несчастных случаев, унёсших жизни четырёх человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, все происшествия связаны с купанием в необорудованных местах во время аномальной жары.

«Люди купались в запрещённых местах», — говорится в сообщении.

Среди погибших оказались 18-летний парень в Подольске, 33-летний мужчина в Ступине, 41-летний мужчина в Ногинске и 31-летний мужчина в Красногорске. Все случаи произошли в разных районах области в течение одного дня.

Шестеро пострадавших включают спасённого пьяного 45-летнего мужчину, купавшегося в состоянии алкогольного опьянения на Филимоновском карьере в Павловском Посаде. Он был спасён благодаря оперативным действиям очевидцев. 31-летняя девушка получила травмы при катании на ватрушке на пляже «Остров» в деревне Новоботово. 13-летний подросток чудом избежал трагического исхода при купании в озере Одинцово. Кроме того, спасателям удалось вовремя извлечь из воды и спасти троих пострадавших на Москва-реке, которые оказались в опасной ситуации.

Спасатели напоминают о необходимости купаться только в разрешённых местах под наблюдением инструкторов. Они подчеркивают особую опасность водных развлечений в нетрезвом состоянии и при плохом самочувствии.