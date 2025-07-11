Огромные очереди и занятые лежаки: Бассейны Подмосковья не справляются с наплывом посетителей

Из-за аномальной жары в Московской области многие решили отправиться в бассейн, чтобы охладиться. Однако наплыв спасающихся от летней погоды людей оказался таким большим, что стоять в кассах приходится по полчаса, а свободных лежаков попросту нет. Телеграм-канал SHOT опубликовал ситуацию в подмосковном Путилково.

Бассейн в Путилково во время пятничной жары. Видео © Telegram/ SHOT

Стоимость посещения бассейна в Путилково — 3 тысячи рублей, при этом свободных лежаков нет. Остаётся лишь гадать, с каким наплывом посетителей бассейнам придётся справляться в выходные. Сегодня столбик термометра в столице поднялся до 36 градусов. В выходные температура воздуха составит 33-30 градусов.