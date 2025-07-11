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11 июля, 16:42

Огромные очереди и занятые лежаки: Бассейны Подмосковья не справляются с наплывом посетителей

SHOT: В подмосковном Путилково люди стояли полчаса в очередь в бассейн

Из-за аномальной жары в Московской области многие решили отправиться в бассейн, чтобы охладиться. Однако наплыв спасающихся от летней погоды людей оказался таким большим, что стоять в кассах приходится по полчаса, а свободных лежаков попросту нет. Телеграм-канал SHOT опубликовал ситуацию в подмосковном Путилково.

Бассейн в Путилково во время пятничной жары. Видео © Telegram/ SHOT

Стоимость посещения бассейна в Путилково — 3 тысячи рублей, при этом свободных лежаков нет. Остаётся лишь гадать, с каким наплывом посетителей бассейнам придётся справляться в выходные. Сегодня столбик термометра в столице поднялся до 36 градусов. В выходные температура воздуха составит 33-30 градусов.

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Наплыв москвичей ранее засняли на Мещерском пляже. При этом, вода в этом месте не прошла проверку Роспотребнадзора — она не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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