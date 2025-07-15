Москвичей предупредили о сильном ливне, граде и шквалистом ветре во вторник
МЧС: В Москву 15 июля придёт ливень, гроза, град и шквалистый ветер
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Москвичей предупредили о плохой погоде, которая сегодня, 15 июля, накроет столицу. Гостей и жителей города будет ждать сильный ливень, гроза и крупный град. Об этом сообщили представители МЧС Москвы.
«В период с 10 часов 15 июля с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, крупный град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — говорится в сообщении.
Москвичам также порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и внимательнее управлять автомобилем.
Ранее Life.ru сообщал, что до конца июля в столице ожидаются тропические ливни с осадками свыше 100 литров на квадратный метр. В этом году жители Центрального региона столкнутся с аномально сильными дождями — количество осадков превысит среднюю климатическую норму примерно в полтора раза.