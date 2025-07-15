Москвичей предупредили о сильном ливне, граде и шквалистом ветре во вторник

Москвичей предупредили о плохой погоде, которая сегодня, 15 июля, накроет столицу. Гостей и жителей города будет ждать сильный ливень, гроза и крупный град. Об этом сообщили представители МЧС Москвы.

«В период с 10 часов 15 июля с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, крупный град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

Москвичам также порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и внимательнее управлять автомобилем.