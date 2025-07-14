Россиянам раскрыли, как резиновые сапоги защитят не только от дождя, но и от молний

Россияне сразу в нескольких регионах страны страдают от ударов молний, которые могут быть смертельными, если не соблюдать несколько простых правил. О том, какие предметы быта и одежды помогут защититься, в беседе с Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.

Специалист подчеркнул, что для предотвращения ударов молнии следует избегать как открытых пространств, так и нахождения вблизи высоких объектов, включая деревья. Молния обычно поражает возвышенности, например холмы или металлические шесты. Эксперт объяснил, что холм, как непроводящий объект, менее опасен, в то время как металлический шест, обладающий высокой проводимостью, представляет значительную угрозу. Поэтому рекомендуется держаться подальше от подобных мест во время грозы.

Некоторую защиту может обеспечить и правильно подобранная одежда. Например, резиновая обувь или плащ. Однако стоит учитывать, что влажный плащ теряет свои защитные свойства из-за повышенной проводимости и в этом случае уже не сможет защитить от удара молнии.

Самый лучший совет — в грозу где-то в укрытии спрятаться и переждать грозу. Потому что оценить, какой путь для молнии будет наиболее удобным, невозможно. То есть это состояние атмосферы. Атмосфера же сильно неравномерна. Где-то ионы нашли себе более удобный путь в силу каких-то причин. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса

Если добраться до укрытия не получилось, используйте любую сухую одежду или накидку, которая у вас есть. На открытой местности, где вы выделяетесь на фоне ландшафта, риск поражения молнией возрастает. В низинах, таких как канавы, риск снижается, однако нахождение в канаве, заполненной водой, создаёт дополнительную опасность.

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Хотя сухое дерево само по себе не является проводником электричества, укрытие под ним во время грозы небезопасно, поскольку оно остаётся возвышающимся объектом. Использование резинового коврика может быть полезным решением, но важно, чтобы он был достаточно большим. В целом обычные бытовые представления о безопасности в грозу вполне уместны; например, резиновый коврик — это простое, но действенное средство защиты.

В качестве защиты от грозы подойдут резиновые сапоги или даже жилет из резины, хотя последний есть не у каждого. В экстренной ситуации можно использовать подручные средства, например автомобильный коврик. Оптимальным вариантом будет укрыться в автомобиле — это практически стопроцентная гарантия безопасности. Автомобиль действует как экран Фарадея, защищая находящихся внутри. В целом любая металлическая сетка определённых размеров обеспечивает надёжную защиту от поражения молнией.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о трагическом случае в Тульской области, когда молния убила сразу нескольких людей на пляже. По его словам, подобные инциденты, как никогда, заставляют задуматься о простых способах защиты. Как выяснилось, те, кто был в резиновых сланцах, остались живы, а те, кто ходил босиком, погибли. И вот почему так произошло:

Резина плохо проводит электричество, поэтому сланцы, кроссовки или резиновые сапоги могут стать своеобразной защитой. А вот ходить босиком или в мокрой обуви из кожи или ткани во время грозы опасно — они хуже изолируют от удара током. Также полезно иметь под рукой коврики или пледы из диэлектрического материала. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Одежда тоже имеет значение. Лучше выбирать вещи из плотных синтетических или шерстяных тканей — они хуже проводят электричество, особенно если остаются сухими. А вот металлические молнии, пряжки или украшения могут, наоборот, увеличить риск. Если на улице гроза, лучше надеть что-то простое, без лишних металлических деталей, объяснил эксперт.

Если гроза застала на открытом месте, постарайтесь уйти подальше от воды, высоких деревьев и металлических конструкций. Не стоит ложиться на землю — лучше присесть на что-то сухое, например на свёрнутую куртку или рюкзак. И, конечно, не стоит прятаться под зонтом с металлическими спицами — он может притянуть молнию.