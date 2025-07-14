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14 июля, 11:20

Молния ударила в толпу на пляже под Тулой: 3 погибло, 6 пострадало

Молния убила трёх человек на пляже в Тульской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Молния убила трёх человек на пляже в Тульской области, среди жертв стихии — ребёнок. По данным SHOT, ещё шесть человек пострадало.

Трагедия произошла буквально около часа назад. Люди отдыхали на пляже в селе Бунырево (город Алексин). Молния ударила в толпу.

Пострадавших сейчас осматривают, а следователи проводят проверку по факту гибели людей и осматривают место происшествия.

Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню
Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню

А ранее в Канаде заметили шаровую молнию. Life.ru узнал у учёных, существует ли такое явление и какова его природа.

Александра Вишнякова
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