Молния ударила в толпу на пляже под Тулой: 3 погибло, 6 пострадало
Молния убила трёх человек на пляже в Тульской области
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Молния убила трёх человек на пляже в Тульской области, среди жертв стихии — ребёнок. По данным SHOT, ещё шесть человек пострадало.
Трагедия произошла буквально около часа назад. Люди отдыхали на пляже в селе Бунырево (город Алексин). Молния ударила в толпу.
Пострадавших сейчас осматривают, а следователи проводят проверку по факту гибели людей и осматривают место происшествия.