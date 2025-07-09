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9 июля, 02:00

Красивое и пугающее явление: Life.ru узнал у учёного, реальны ли шаровые молнии

Эксперт Эйсмонт: Шаровые молнии образуются при сильной электризации воздуха

Шаровая молния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yaalan

Шаровая молния. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yaalan

Существование шаровых молний никогда не вызывало сомнений у учёных, однако природа этого явления остаётся загадкой. Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт в беседе с Life.ru отметил, что главные вопросы касаются механизмов образования и движения шаровых молний, а также их физической сущности.

Современная наука предлагает некоторые объяснения этого феномена, но они не являются простыми и общепринятыми. По словам эксперта, условия возникновения шаровых молний можно описать достаточно чётко — они образуются в атмосфере при сильной электризации воздуха, характерной для предгрозового состояния. Учёный объяснил, что молнии представляют собой скопления атмосферных ионов, которые перемещаются вместе с воздушными потоками, образуя характерные светящиеся шары.

С этим ещё связаны рассказы о том, как это опасно, как этого можно избежать, но вот эти уже рассказы как-то не совсем отчётливо описывают ситуацию. Но, по крайней мере, это явление красивое с одной стороны, а с другой стороны — пугающее. Вот эти две составляющие всегда присутствуют, и с этим все согласны.

Натан Эйсмонт

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

С этим ещё связаны рассказы о том, как это опасно, как этого можно избежать, но вот эти уже рассказы как-то не совсем отчётливо описывают ситуацию. Но, по крайней мере, это явление красивое с одной стороны, а с другой стороны — пугающее. Вот эти две составляющие всегда присутствуют, и с этим все согласны.
С этим ещё связаны рассказы о том, как это опасно, как этого можно избежать, но вот эти уже рассказы как-то не совсем отчётливо описывают ситуацию. Но, по крайней мере, это явление красивое с одной стороны, а с другой стороны — пугающее. Вот эти две составляющие всегда присутствуют, и с этим все согласны.

Комментируя недавнее видео из Канады, ученый выразил мнение, что оно, скорее всего, является подлинным. Он пояснил, что специально заснять шаровую молнию практически невозможно, и подобные кадры обычно получаются случайно.

«В данном случае такому охотнику, если бы он преднамеренно собирался это сделать, вряд ли бы получилось. Но вот случай помог, и пожалуйста, теперь все могут смотреть это видео из Канады, задавать себе вопросы: настоящее это или нет», — заключил Эйсмонт.

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Екатерина Хмелева
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