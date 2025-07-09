Красивое и пугающее явление: Life.ru узнал у учёного, реальны ли шаровые молнии

С этим ещё связаны рассказы о том, как это опасно, как этого можно избежать, но вот эти уже рассказы как-то не совсем отчётливо описывают ситуацию. Но, по крайней мере, это явление красивое с одной стороны, а с другой стороны — пугающее. Вот эти две составляющие всегда присутствуют, и с этим все согласны.