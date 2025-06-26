Более 75 тысяч ударов молний обрушилось на Францию в ходе «бури столетия»
Во Франции насчитали более 75 тысяч ударов молний во время урагана
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Во Франции накануне разразилась небывалая гроза, было зафиксировано свыше 75 тысяч разрядов молний, сообщают местные СМИ. Мощные порывы ветра достигали скорости до 140 километров в час, что вызвало значительные разрушения.
В результате падения поваленных деревьев погибли два человека, а ещё 17 получили травмы, связанные с неблагоприятными погодными условиями. Пострадали как жители городов, так и сельских районов.
Кроме того, более 100 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. Движение на нескольких станциях метро было парализовано, поскольку улицы затоплены. Власти продолжают работать над восстановлением инфраструктуры и обеспечением безопасности населения.
Глядя на Францию, можно сказать, что текущая погода в Москве не такая уж и плохая. Ранее синоптик рассказала, что до конца июня российскую столицу будут поливать дожди с грозами, а температура не поднимется выше 23 градусов. При этом она добавила, что последняя пятидневка будет потеплее.