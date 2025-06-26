Мощный ураган пронёсся над Францией, круша деревья и затапливая города

Во Франции как минимум два человека скончались в результате удара стихии в ряде регионов, над территорией пронёсся мощный ураган и проливной дождь. Об этом сообщает радио Franceinfo. Непогода накрыла французские города 25 июня.

Ураган во Франции. Видео © Х / TheNancyRoc

Накануне урагана власти объявили предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Его ввели сразу в 57 регионах. Порывы ветра доходили до 38 м/с, падали деревья, срывало крыши домов, а уровень воды на улицах достиг критического. По данным спасателей Франции, погиб 12-летний подросток в департаменте Тарн и Гаронна, на него упала ветка. Второй жертвой стихии стал 52-летний мужчина, перед его машиной упало дерево, что привело к смертельному ДТП.

Также 16 человек получили травмы разной степени тяжести, в одного из пострадавших ударила молния, за его жизнь борются врачи. Сейчас власти Франции подсчитывают материальный ущерб от непогоды. Более 100 тысяч домохозяйств остались без электричества, перебои со светом коснулись и Парижа, где также подтопило несколько станций метро. А в нижней палате парламента прервалось заседание из-за протёкшей крыши.