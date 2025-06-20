Ветка дерева насмерть проткнула мать троих детей во время поездки в такси
Tengrinews: В Казахстане сломанная ураганом ветка убила пассажирку такси
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В городе Аксу в Казахстане ураган сломал огромную ветку дерева, которая упала на проезжавшее рядом такси и воткнулась в грудь пассажирке. О трагедии сообщает местный портал Tengrinews. 57-летняя женщина скончалась до приезда врачей.
Женщина погибла во время урагана в Казахстане. Видео © Telegram / Tengri Live - Новости Казахстана
«Женщину проткнуло упавшим деревом в области грудной клетки. На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали изданию в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
Обломки дерева буквально обрушились на автомобиль и одна из веток поразила пассажирку на переднем сиденье. Таксист до сих пор находится в шоковом состоянии, ему также оказывают помощь. По словам синоптиков, непогода продлится ещё как минимум сутки. За время урагана уже пострадали 16 человек, утверждают власти Казахстана.
Погибшей оказалась 57-летняя учительница танцев, у неё остались трое взрослых сыновей. По словам очевидцев, водитель такси истошно кричал в момент ЧП — «Помогите, она умирает!».
«Я никогда не видела, чтобы мужчина так кричал и плакал. Приехали скорая и спасатели, но она уже не дышала», — рассказала жительница дома.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обнаружили упавший британский беспилотник. Предположительно, речь идёт о Banshee Jet 80, который используют украинские военные. По данным властей Мангистауской области, аппарат упал вдали от жилых кварталов, пострадавших и разрушений нет.