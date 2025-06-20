Британский дрон ВСУ рухнул в степях Казахстана

В Казахстане обнаружили упавший британский беспилотник. Предположительно, речь идёт о Banshee Jet 80, который используют украинские военные. Кадры с дроном появились в соцсетях. По данным властей Мангистауской области, аппарат упал вдали от жилых кварталов, пострадавших и разрушений нет.

В Казахстане упал дрон ВСУ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Cenzura_Aktau

«Вместе с уполномоченными органами мы проводим проверку по факту обнаружения предмета, похожего на БПЛА (на его фрагменты). Ущерб отсутствует», — рассказали в администрации региона.

БПЛА упал в Каракиянском районе Мангистауской области. Сейчас к месту ЧП выехали спецслужбы Казахстана. Территория оцеплена.