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20 июня, 09:11

Британский дрон ВСУ рухнул в степях Казахстана

В Казахстане упал британский дрон Banshee Jet 80, используемый ВСУ против РФ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Cenzura_Aktau

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Cenzura_Aktau

В Казахстане обнаружили упавший британский беспилотник. Предположительно, речь идёт о Banshee Jet 80, который используют украинские военные. Кадры с дроном появились в соцсетях. По данным властей Мангистауской области, аппарат упал вдали от жилых кварталов, пострадавших и разрушений нет.

В Казахстане упал дрон ВСУ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Cenzura_Aktau

«Вместе с уполномоченными органами мы проводим проверку по факту обнаружения предмета, похожего на БПЛА (на его фрагменты). Ущерб отсутствует», — рассказали в администрации региона.

БПЛА упал в Каракиянском районе Мангистауской области. Сейчас к месту ЧП выехали спецслужбы Казахстана. Территория оцеплена.

В Венгрии сообщили о сбитых беспилотниках, прилетевших со стороны Украины
В Венгрии сообщили о сбитых беспилотниках, прилетевших со стороны Украины

Ранее сообщалось, что утром 20 июня в небе над Воронежем было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов на местный нефтеперерабатывающий завод.

Татьяна Миссуми
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