В Венгрии сообщили о сбитых беспилотниках, прилетевших со стороны Украины
Telex: Венгрия сбила два украинских дрона, нарушивших её воздушное пространство
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Два украинских беспилотника были сбиты венгерскими Вооружёнными силами на северо-востоке в районе города Токай. Как сообщает издание Telex, система радиолокационного контроля зафиксировала несанкционированное вторжение в воздушное пространство страны.
По данным источников, инцидент произошёл на прошлой неделе и стал продолжением скрытого противостояния между Будапештом и Киевом, которое в последние месяцы перешло в плоскость военного наблюдения. На запросы издания в Минобороны Венгрии ответа не поступало.
Напомним, что ранее представитель венгерского парламента Золтан Ковач раскритиковал киевский режим, обвинив его в скоординированных атаках на суверенитет Будапешта и попытках шпионажа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы хотят помешать венгерскому референдуму о вступлении Украины в ЕС.