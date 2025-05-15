В Венгрии сообщили о сбитых беспилотниках, прилетевших со стороны Украины

Два украинских беспилотника были сбиты венгерскими Вооружёнными силами на северо-востоке в районе города Токай. Как сообщает издание Telex, система радиолокационного контроля зафиксировала несанкционированное вторжение в воздушное пространство страны.

По данным источников, инцидент произошёл на прошлой неделе и стал продолжением скрытого противостояния между Будапештом и Киевом, которое в последние месяцы перешло в плоскость военного наблюдения. На запросы издания в Минобороны Венгрии ответа не поступало.