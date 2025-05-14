В Будапеште раскрыли имена украинских шпионов
Венгрия обнародовала имена украинских шпионов с дипломатическим статусом
Здание парламента Венгрии. Обложка © Wikipedia / Jorge Franganillo
Венгерские власти официально обнародовали имена украинских шпионов, находившихся в стране под статусом дипломатов. Об этом сообщил глава парламентской фракции Фидес Мате Кочиш в ходе пресс-конференции.
«Украинская сторона в целях политической клеветнической кампании опубликовала в прошлую пятницу заявление, связанное со спецслужбами, <...> что побудило венгерскую сторону принять меры», — заявил политик.
Среди названных лиц — первые секретари украинской дипмиссии в Будапеште Юрий Керничный и Дмитрий Кричфалуши. Оба признаны нежелательными в стране и высланы. Кроме того, венгерские спецслужбы раскрыли личность Сергея Александрова, ранее работавшего в посольстве Незалежной. Он был задержан в столице Венгрии и выдворен с запретом на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет.
По словам Кочиша, Киев заранее подготовил видеозапись с задержанием двух военнослужащих, подозреваемых в передаче информации венгерским структурам. Этот материал, по его утверждению, был преднамеренно опубликован в пятницу, спустя сутки после выступления Петера Мадьяра — лидера оппозиционной партии Тиса, который обвинил Минобороны Венгрии в злоупотреблениях.
Отдельно он отметил, что значительная часть материалов, представленных на заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, останется недоступной для широкой публики в течение следующих пяти десятилетий. Также озвучено намерение усилить меры в сфере контрразведки.
Напомним, что представитель венгерского парламента Ковач обвинил киевский режим в шпионаже и попытках подорвать суверенитет Будапешта. В свою очередь, Украина решила выслать двух дипломатов Венгрии. А ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что спецслужбы Незалежной начали «клеветническую акцию» против его страны.