«Его почти потрогать можно»: Гигантский смерч под Краснодаром попал на видео
Смерч над Туапсинским районом Кубани засняли на видео
Обложка © Telegram/ Краснодар | Телетайп
В Туапсинском районе Краснодарского края произошло редкое природное явление — смерч, который был зафиксирован на видео жителями поселка Новомихайловского. Кадры этого необычного явления были опубликованы в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп».
Смерч в Краснодарском крае засняли на видео. Видео © Telegram/ Краснодар | Телетайп
«Его почти потрогать можно», — восхищаются погодным явлением авторы видеоролика.
Во вторник в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. С 17 по 18 июня ожидаются сильные ливни, сопровождающиеся грозами, градом и порывистым ветром со скоростью до 20-22 метров в секунду. Спасатели также предупредили о возможной опасности формирования смерчей над морем на участке Анапа — Магри, призывая жителей и туристов соблюдать осторожность в условиях ухудшения погоды.
Напомним, что холодный фронт продолжит создавать сложные погодные условия на юге европейской России. В Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.