«Его почти потрогать можно»: Гигантский смерч под Краснодаром попал на видео

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло редкое природное явление — смерч, который был зафиксирован на видео жителями поселка Новомихайловского. Кадры этого необычного явления были опубликованы в телеграм-канале «Краснодар | Телетайп».

Во вторник в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. С 17 по 18 июня ожидаются сильные ливни, сопровождающиеся грозами, градом и порывистым ветром со скоростью до 20-22 метров в секунду. Спасатели также предупредили о возможной опасности формирования смерчей над морем на участке Анапа — Магри, призывая жителей и туристов соблюдать осторожность в условиях ухудшения погоды.