Смерчи, грозы, град: Названы регионы России, которые накроет ураган в ближайшее дни

В центральной части европейской России, на юге Поволжья и в Сибири прогнозируются ливни с грозами и градом. На юге страны также ожидаются дожди. В прибрежных районах существует вероятность формирования смерчей, а реки могут выйти из берегов из-за обильных осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье во Владимирской, Костромской областях ожидается сильный дождь, в принципе такая ситуация прогнозируется на северо-востоке ЦФО. Дожди, ветер и грозовая деятельность будет наблюдаться в Приволжском федеральном округе на севере и на юге. Сильный дождь пройдёт в Пермском крае, Нижегородской и Оренбургской областях в ближайшие дни», — сказал Вильфанд ТАCC.

По его прогнозу, холодный фронт продолжит создавать сложные погодные условия на юге европейской России. В Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с. Также в Краснодарском крае 15-16 июня на фоне непогоды возможен подъём уровня воды в притоках Кубани и формирование смерчей на Черноморском побережье.