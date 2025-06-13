Гроза, ветер и дождь: Синоптики предсказали не июньскую погоду на выходных

В Москве с 12 по 15 июня прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидаются дожди, порывистый ветер и грозы. Об этом 360.ru заявил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сейчас мы возвращаемся к нормальной погоде для этого времени для Москвы. Температура ночью — +6…+ 12, днём — +17…+22. Дожди — где-то вторая половина дня, 13-го числа в ночь и первая половина 14-го числа», — рассказал специалист.

Синоптик отметил, что в выходные дни в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, при этом южнее города осадки будут более интенсивными. Он пояснил, что тёплые воздушные массы сместились в саратовском направлении, тогда как в столичный регион с северо-запада пришёл холодный атмосферный фронт, который сохранится в течение недели.

По прогнозам, в воскресенье температура понизится до +17...+19°C, затем в начале недели вновь повысится до +22°C, а к середине недели (в среду-четверг) ожидается потепление до +25...+26°C.