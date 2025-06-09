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9 июня, 17:23

На Подмосковье обрушился град размером с перепелиное яйцо

360.ru: В Орехово-Зуево прошёл мощный град размером с перепелиное яйцо

Град. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

Град. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области прошёл мощный град, о чём сообщили очевидцы. Об этом сообщает 360.ru.

Град в Подмосковье. Фото © 360.ru

Град в Подмосковье. Фото © 360.ru

По словам местных жителей, град размером с перепелиное яйцо или помидорку черри.

«Посёлок Верея… Такая вот печалька…», — написала очевидица в комментарии к фото.

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Ранее Life.ru сообщал, что ураган вновь обрушился на Москву и область. Спасатели МЧС усилили мониторинг обстановки и настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. По данным метеорологов, ухудшение погодных условий с сильным ветром, ливнями и грозами сохранится до позднего вечера.

Анастасия Никонорова
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