На Подмосковье обрушился град размером с перепелиное яйцо
360.ru: В Орехово-Зуево прошёл мощный град размером с перепелиное яйцо
Град. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paparacy
В Орехово-Зуевском городском округе Московской области прошёл мощный град, о чём сообщили очевидцы. Об этом сообщает 360.ru.
Град в Подмосковье. Фото © 360.ru
По словам местных жителей, град размером с перепелиное яйцо или помидорку черри.
«Посёлок Верея… Такая вот печалька…», — написала очевидица в комментарии к фото.
Ранее Life.ru сообщал, что ураган вновь обрушился на Москву и область. Спасатели МЧС усилили мониторинг обстановки и настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. По данным метеорологов, ухудшение погодных условий с сильным ветром, ливнями и грозами сохранится до позднего вечера.