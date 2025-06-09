На Подмосковье обрушился град размером с перепелиное яйцо

В Орехово-Зуевском городском округе Московской области прошёл мощный град, о чём сообщили очевидцы. Об этом сообщает 360.ru.

Град в Подмосковье. Фото © 360.ru

По словам местных жителей, град размером с перепелиное яйцо или помидорку черри.

«Посёлок Верея… Такая вот печалька…», — написала очевидица в комментарии к фото.