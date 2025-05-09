Град-убийца перебил коров в Оренбуржье после мощного смерча — видео

Мощный смерч обрушился на совхоз Тобольский Оренбургской области. Ураганный ветер разрушил часть коровников, а затем на скот посыпался крупный град размером с перепелиное яйцо. В результате многие бурёнки не выжили, сообщает SHOT.

Кадрами смерча в соцсетях поделились очевидцы. Жители рассказали, что видели два вихря. Один из них ушёл в сторону полей и быстро рассеялся, не задев здания.

Смерч в Оренбургской области. Видео © VK / ТЕМА / Оренбург-Вкурсе