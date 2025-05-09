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8 мая, 22:12

Град-убийца перебил коров в Оренбуржье после мощного смерча — видео

SHOT: Град размером с яйцо перебил коров в одном из совхозов в Оренбуржье

Смерч и град обрушились на Оренбуржье. Обложка © VK / Новости Оренбурга

Смерч и град обрушились на Оренбуржье. Обложка © VK / Новости Оренбурга

Мощный смерч обрушился на совхоз Тобольский Оренбургской области. Ураганный ветер разрушил часть коровников, а затем на скот посыпался крупный град размером с перепелиное яйцо. В результате многие бурёнки не выжили, сообщает SHOT.

Кадрами смерча в соцсетях поделились очевидцы. Жители рассказали, что видели два вихря. Один из них ушёл в сторону полей и быстро рассеялся, не задев здания.

Смерч в Оренбургской области. Видео © VK / ТЕМА / Оренбург-Вкурсе

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А ранее в Республике Алтай смерч «выкосил» часть леса. Ураган прошёл «узкой полосой», поэтому расположенные рядом поселения не были затронуты, но множество деревьев оказались повалены шквалистым ветром.

Тимур Хингеев
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