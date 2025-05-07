Мощнейший смерч «выкосил» часть леса в российском регионе

Часть лесного массива на Алтае серьёзно пострадала от разрушительного смерча. Инцидент произошёл в Турочакском районе республики. Снятое с квадрокоптера видео наглядно показывает, насколько обширны повреждения: множество деревьев оказались повалены шквалистым ветром. Часть леса буквально «выкошена».

Последствия разгула стихии на Алтае. Видео © Telegram / Республика Алтай в Telegram

Как проинформировали синоптики, ураган прошёл «узкой полосой», поэтому расположенные рядом поселения не были затронуты. Глава Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов сообщил, что прогнозы предполагали усиление ветра до 15-20 метров в секунду, но, к счастью, опасных явлений удалось избежать.

«Погодные условия в Горном Алтае определялись прохождением холодного фронта с мощной кучево-дождевой облачностью. По данным метеостанций, отмечались осадки в виде дождя по юго-востоку территории с мокрым снегом, местами грозы, порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. Опасных явлений не наблюдалось», — заключил специалист.