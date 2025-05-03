Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Индонезии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ЕМSС) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0, зафиксированном у побережья Индонезии. Очаг находился на глубине 109 км.

По данным ЕМSС, эпицентр располагался в 155 км к юго-западу от крупного города Горонтало.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.