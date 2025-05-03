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3 мая, 13:47

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Индонезии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ЕМSС) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0, зафиксированном у побережья Индонезии. Очаг находился на глубине 109 км.

По данным ЕМSС, эпицентр располагался в 155 км к юго-западу от крупного города Горонтало.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили и Аргентины
Мощное землетрясение произошло у берегов Чили и Аргентины

Ранее Life.ru рассказывал, что в Республике Дагестан было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 балла. Подземные толчки наблюдались в Кизилюртовском районе, недалеко от села Инчха. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Владимир Озеров
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