Мощное землетрясение произошло у берегов Чили и Аргентины

Мощное землетрясение произошло вблизи побережья Чили и Аргентины. Объявлена угроза цунами.

Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (ONEMI) выпустила предупреждение о цунами и распорядилась об эвакуации прибрежной зоны региона Магалленес в южной части страны. Данное решение было принято в связи с землетрясением магнитудой 7,5, эпицентр которого находился на глубине 10 километров.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, мощность землетрясения у берегов Аргентины составила 7,1 балла. Эпицентр находился в 285 км к юго-востоку от аргентинской Ушуаи (около 58 тысяч жителей) и в 511 км к юго-востоку от чилийского Пунта-Аренаса (около 117 тысяч жителей).