День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 14:02

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили и Аргентины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Мощное землетрясение произошло вблизи побережья Чили и Аргентины. Объявлена угроза цунами.

Чилийская национальная служба по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий (ONEMI) выпустила предупреждение о цунами и распорядилась об эвакуации прибрежной зоны региона Магалленес в южной части страны. Данное решение было принято в связи с землетрясением магнитудой 7,5, эпицентр которого находился на глубине 10 километров.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, мощность землетрясения у берегов Аргентины составила 7,1 балла. Эпицентр находился в 285 км к юго-востоку от аргентинской Ушуаи (около 58 тысяч жителей) и в 511 км к юго-востоку от чилийского Пунта-Аренаса (около 117 тысяч жителей).

В Дагестане произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение

Ранее Life.ru сообщал о землетрясении магнитудой 6,2 у берегов Стамбула. Землетрясение в районе Мраморного моря привело к массовым отказам от туров в Турцию среди россиян.

Мария Любицкая
  • Новости
  • чили
  • Аргентина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar