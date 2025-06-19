Ураган обесточил более 20 населённых пунктов в Новосибирской области

Шквалистый ветер с ливнем в двух районах Новосибирской области вызвал отключение электроэнергии в 24 населённых пунктах. Об этом сообщили в региональном отделении компании «Россети».

Ураган в Карасукском и Купинском районах Новосибирской области. Видео © VK / Все новости Новосибирска - VN.ru

«В результате повреждений ЛЭП без электроснабжения остались 24 населённых пункта», — говорится в сообщении.

Непогода в виде сильного ветра и проливного дождя обрушилась на Карасукский и Купинский районы Новосибирской области. Повреждения линий электропередач стали причиной массовых отключений света. На данный момент сотрудники «Россетей» работают над восстановлением электроснабжения в пострадавших населённых пунктах.