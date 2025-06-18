Посёлок в Ростовской области остался без света из-за смерча
Смерч в Кагальницком районе Ростовской области. Обложка © Telegram / Don Mash
В Кагальницком районе Ростовской области из-за смерча произошло отключение электроэнергии. Наиболее сильно пострадал посёлок в районе Глубокого Яра, где были разрушены четыре опоры ЛЭП, сообщает Don Mash.
На место выехала бригада электриков. В администрации района сообщили, что уже начаты восстановительные работы, и свет вернётся в дома к вечеру. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Необычные погодные явления фиксируют и в других регионах. Так, накануне в Туапсинском районе Краснодарского края смерч сняли на видео жители посёлка Новомихайловский. Стихия в южном регионе, к счастью, не причинила серьёзного ущерба.