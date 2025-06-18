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Регион
18 июня, 16:58

Посёлок в Ростовской области остался без света из-за смерча

Смерч в Кагальницком районе Ростовской области. Обложка © Telegram / Don Mash

Смерч в Кагальницком районе Ростовской области. Обложка © Telegram / Don Mash

В Кагальницком районе Ростовской области из-за смерча произошло отключение электроэнергии. Наиболее сильно пострадал посёлок в районе Глубокого Яра, где были разрушены четыре опоры ЛЭП, сообщает Don Mash.

На место выехала бригада электриков. В администрации района сообщили, что уже начаты восстановительные работы, и свет вернётся в дома к вечеру. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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Необычные погодные явления фиксируют и в других регионах. Так, накануне в Туапсинском районе Краснодарского края смерч сняли на видео жители посёлка Новомихайловский. Стихия в южном регионе, к счастью, не причинила серьёзного ущерба.

Милена Скрипальщикова
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