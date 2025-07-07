Он двигается: Семейная пара засняла на видео загадочный НЛО
Семейная пара из Канады засняла на видео гигантскую шаровую молнию
Обложка © X / Rainmaker1973
Семейная пара из Канады зафиксировала на видео появление крупного светящегося шара в небе. Изначально они ошибочно приняли загадочный объект за Солнце, скрытое за облаками, однако затем тот начал двигаться. Видеоролик распространяется в социальных сетях.
Неопознанный объект в небе над Канадой. Видео © X / Rainmaker1973
Очевидцы утверждают, что наблюдали шаровую молнию во время грозы, которая обрушилась на Центральную Альберту. Уточняется, что светящийся объект возник вскоре после сильного раската грома.
Ранее сообщалось, что жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии зафиксировали в небе яркий объект, вызвавший обеспокоенность у населения. На видеозаписях, опубликованных в сети, видно, как светящийся объект движется в небе, оставляя за собой кольцо.