Он двигается: Семейная пара засняла на видео загадочный НЛО

Семейная пара из Канады зафиксировала на видео появление крупного светящегося шара в небе. Изначально они ошибочно приняли загадочный объект за Солнце, скрытое за облаками, однако затем тот начал двигаться. Видеоролик распространяется в социальных сетях.

Неопознанный объект в небе над Канадой. Видео © X / Rainmaker1973

Очевидцы утверждают, что наблюдали шаровую молнию во время грозы, которая обрушилась на Центральную Альберту. Уточняется, что светящийся объект возник вскоре после сильного раската грома.