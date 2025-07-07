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7 июля, 12:13

Он двигается: Семейная пара засняла на видео загадочный НЛО

Семейная пара из Канады засняла на видео гигантскую шаровую молнию

Обложка © X / Rainmaker1973

Обложка © X / Rainmaker1973

Семейная пара из Канады зафиксировала на видео появление крупного светящегося шара в небе. Изначально они ошибочно приняли загадочный объект за Солнце, скрытое за облаками, однако затем тот начал двигаться. Видеоролик распространяется в социальных сетях.

Неопознанный объект в небе над Канадой. Видео © X / Rainmaker1973

Очевидцы утверждают, что наблюдали шаровую молнию во время грозы, которая обрушилась на Центральную Альберту. Уточняется, что светящийся объект возник вскоре после сильного раската грома.

В Сети активно обсуждают странные светящиеся объекты в небе над Египтом
В Сети активно обсуждают странные светящиеся объекты в небе над Египтом

Ранее сообщалось, что жители Окинского и Баргузинского районов Бурятии зафиксировали в небе яркий объект, вызвавший обеспокоенность у населения. На видеозаписях, опубликованных в сети, видно, как светящийся объект движется в небе, оставляя за собой кольцо.

Мария Любицкая
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