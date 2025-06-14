В Сети активно обсуждают странные светящиеся объекты в небе над Египтом

В небе над Египтом были замечены необычные светящиеся объекты утром в субботу — 14 июня, передаёт газета Al Masry Al Youm. Это произошло в период обострения напряжённости между Израилем и Ираном.

Странные объекты в небе над Египтом. Фото © Х / almasryalyoum

Пользователи социальных сетей, наблюдавшие эти аномалии в Каире, Гизе, Александрии и других частях страны, выдвинули версию, что они являются отголосками работы противовоздушной обороны за пределами египетского воздушного пространства.