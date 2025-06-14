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14 июня, 10:43

В Сети активно обсуждают странные светящиеся объекты в небе над Египтом

Al Masry Al Youm: В небе над Египтом заметили странные следы после работы ПВО

Обложка © Х / almasryalyoum

Обложка © Х / almasryalyoum

В небе над Египтом были замечены необычные светящиеся объекты утром в субботу — 14 июня, передаёт газета Al Masry Al Youm. Это произошло в период обострения напряжённости между Израилем и Ираном.

Странные объекты в небе над Египтом. Фото © Х / almasryalyoum

Странные объекты в небе над Египтом. Фото © Х / almasryalyoum

Пользователи социальных сетей, наблюдавшие эти аномалии в Каире, Гизе, Александрии и других частях страны, выдвинули версию, что они являются отголосками работы противовоздушной обороны за пределами египетского воздушного пространства.

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Ранее Иран недвусмысленно предупредил США, Францию и Великобританию, что их военные объекты будут атакованы, если они окажут содействие Израилю. Параллельно Тегеран готовится к нанесению более масштабных ударов по израильским целям.

Ольга Сливченко
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