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14 июня, 10:26

Папа римский призвал Иран и Израиль отказаться от дальнейшей эскалации

Обложка © ТАСС / GIUSEPPE LAMI

Обложка © ТАСС / GIUSEPPE LAMI

Папа римский Лев XIV обратился с экстренным призывом к Ирану и Израилю, настоятельно требуя благоразумия и ответственности на фоне тревожных новостей о резком обострении ситуации. Его слова прозвучали в Ватикане после аудиенции в соборе Святого Петра.

Понтифик подчеркнул, что путь к более безопасному миру, свободному от атомной угрозы, лежит через искренний диалог и конструктивные встречи. Он призвал к построению прочного спокойствия, фундаментом которого станут справедливость, братство и всеобщее благо.

«Никто никогда не должен угрожать существованию другого: долг всех стран поддерживать дело мира, открывая пути примирения и продвигая решения, которые гарантируют безопасность и достоинство для всех», — сказал глава Ватикана.

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Ранее в Иране заявили о готовности обстрелять базы Франции, Британии и США, если те будут поддерживать действия Израиля. В Тегеране сообщили, что армия обрушить на военные объекты залп из 2000 ракет. При этом Тель-Авив явно останавливаться не намерен.

Владимир Озеров
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