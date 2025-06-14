Папа римский призвал Иран и Израиль отказаться от дальнейшей эскалации

Папа римский Лев XIV обратился с экстренным призывом к Ирану и Израилю, настоятельно требуя благоразумия и ответственности на фоне тревожных новостей о резком обострении ситуации. Его слова прозвучали в Ватикане после аудиенции в соборе Святого Петра.

Понтифик подчеркнул, что путь к более безопасному миру, свободному от атомной угрозы, лежит через искренний диалог и конструктивные встречи. Он призвал к построению прочного спокойствия, фундаментом которого станут справедливость, братство и всеобщее благо.