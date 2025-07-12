Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню
Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую телебашню
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Во время сильного ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую телебашню. Кадры публикует Mash.
Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню. Видео Telegram / Mash
В Москве выпало около 25% месячной нормы осадков, преимущественно в центре города. Городские службы предупреждают о продолжающихся дождях, грозах и граде, и призывают жителей к осторожности.
Напомним, что после аномальной жары в Москву и Подмосковье пришёл дождь с градом. В некоторых места выпал град. Столбик термометра опустился до комфортных 25 градусов.