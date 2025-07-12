Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 17:03

Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню

Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую телебашню

Обложка © VK / МОСКВА ОНЛАЙН

Обложка © VK / МОСКВА ОНЛАЙН

Во время сильного ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую телебашню. Кадры публикует Mash.

Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню. Видео Telegram / Mash

В Москве выпало около 25% месячной нормы осадков, преимущественно в центре города. Городские службы предупреждают о продолжающихся дождях, грозах и граде, и призывают жителей к осторожности.
Погодный апокалипсис: Деревья повалило ураганным ветром в Москве и Подмосковье
Погодный апокалипсис: Деревья повалило ураганным ветром в Москве и Подмосковье

Напомним, что после аномальной жары в Москву и Подмосковье пришёл дождь с градом. В некоторых места выпал град. Столбик термометра опустился до комфортных 25 градусов.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Погода
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar