Передышка от жары: Москву и Подмосковье накрыл сильный дождь с градом

В Москве и Подмосковье после нескольких дней изнуряющей жары пошёл дождь с интенсивными порывами ветра. В некоторых места выпал град. Столбик термометра опустился до комфортных 25 градусов.

Напомним, что сегодня в Москве установлен новый температурный рекорд. Воздух в центре города прогрелся до +36,1 градуса по Цельсию. Таким образом был побит предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный более века назад — в 1903 году. Экстремально жаркая погода наблюдается в столичном регионе на фоне мощного антициклона.