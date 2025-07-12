Передышка от жары: Москву и Подмосковье накрыл сильный дождь с градом
Москву и Подмосковье накрыл сильный дождь с градом
В Москве и Подмосковье после нескольких дней изнуряющей жары пошёл дождь с интенсивными порывами ветра. В некоторых места выпал град. Столбик термометра опустился до комфортных 25 градусов.
Дождь с градом начался в Москве и Подмосковье. Видео © Telegram/ SHOT
По прогнозам метеорологов, осадки прекратятся в течение часа.
Напомним, что сегодня в Москве установлен новый температурный рекорд. Воздух в центре города прогрелся до +36,1 градуса по Цельсию. Таким образом был побит предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный более века назад — в 1903 году. Экстремально жаркая погода наблюдается в столичном регионе на фоне мощного антициклона.
Обложка © Telegram/ SHOT