Терапевт рассказал, как будет легче спать в эти знойные июльские ночи

При температуре воздуха около 30 градусов и выше не только улица, но и жилое помещение наполняется жаром. В ночные часы тепло может сохраняться в комнате, создавая душную атмосферу, которая опасна для здоровья. Как справиться с этим «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.



По его словам, охладить воздух поможет обычный пульверизатор — разбрызгивание воды на кожу также снижает риск перегрева. В дневные часы стоит занавешивать окна и избегать их открывания в самые жаркие периоды.

Можно также использовать вентилятор, направляя поток воздуха сбоку, чтобы избежать сквозняков и простуды. А при работе кондиционера разница температуры между улицей и помещением должна быть около 5 градусов.

«При выборе одежды для сна и постельного белья лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, это тоже поможет не перегреться. Кроме того, под рукой всегда должна быть вода. Пить лучше маленькими глотками, так быстрее удастся утолить жажду», — отметил доктор.