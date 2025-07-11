Психофизиолог рассказал Life.ru, почему в жару мы «глупеем»

В Москве установилась экстремально высокая температура, значительно превышающая климатическую норму для этого времени года. Психофизиолог МГУ им. Ломоносова Евгений Исайчев объяснил в беседе с Life.ru влияние жары на когнитивные способности человека. По его словам, высокие температуры создают дополнительный стресс для организма, что действительно снижает продуктивность мозговой деятельности.

Жара — это дополнительный стресс для организма. А IQ — это показатель. Человек в стрессе больше ошибок совершает, хуже работает его мозг. Поэтому мнение о том, что в жару снижается способность мозга активно работать, — не миф. Евгений Исайчев Психофизиолог, МГУ им. Ломоносова

Специалист отметил, что в жарких условиях нарушается баланс между симпатической и парасимпатической нервными системами. В последние дни, как подчеркнул Исайчев, можно наблюдать, что люди становятся более вялыми при обработке информации и принятии решений. Однако степень воздействия жары варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей: возраста, уровня физической подготовки и когнитивных способностей.

Особую группу риска, по словам психофизиолога, составляют пожилые люди, чьи резервы организма уже ограничены. В то же время натренированные люди, такие как спортсмены, лучше переносят экстремальные температуры. Исайчев добавил, что современные технологии позволяют моделировать различные климатические условия для изучения их влияния на когнитивные функции, подчеркнув важность постоянной тренировки мозговой деятельности.