Жара влияет на водителей как алкоголь: Life.ru узнал у врача, как избежать опасностей за рулём

Жара на дороге способна одурманить водителя не хуже алкоголя. Врач-кардиолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Иосиф Шубитидзе рассказал Life.ru, как высокие температуры влияют на способность управлять автомобилем.

Жаркая погода может влиять на водителя почти так же, как алкоголь. В жару снижается концентрация внимания, внимание рассеивается, а реакция становится медленнее – примерно как после пары бокалов пива. Может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую влияет на безопасность вождения. Иосиф Шубитидзе Врач-кардиолог Флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте

Врач акцентировал внимание на серьёзных последствиях обезвоживания, которое может вызвать сильные головные боли, головокружение и раздражительность. Кроме того, потеря солей через пот нередко приводит к мышечным судорогам, особенно в конечностях, что на трассе крайне опасно. Он также предупредил об опасности получить солнечный ожог даже внутри автомобиля при интенсивном солнечном излучении. Особую опасность жара представляет для людей с хроническими заболеваниями: у гипертоников и сердечников значительно повышается риск обострений, включая инфаркты и аритмии. Специалист также напомнил, что учёные уже проводили сравнительные исследования, доказывающие, что реакция и внимание водителей в зной ухудшаются так же, как и под воздействием алкоголя.

«Учёные сравнивали поведение водителей в жару и в состоянии алкогольного опьянения. По некоторым показателям реакция и внимание снижаются примерно одинаково. В машине даже не под прямыми солнечными лучами сохраняется риск солнечного удара, особенно если машина долго стоит на солнце, кондиционер не работает или отсутствует, а окна закрыты и нет вентиляции. Внутри машины температура может быстро подняться выше температуры на улице, иногда на 10-20 градусов. Это создаёт парниковый эффект, и перегрев организма наступает очень быстро», – предупредил Шубитидзе.

Он также перечислил основные признаки солнечного удара: сильная головная боль, тошнота, слабость, головокружение, потемнение в глазах, повышенная температура тела, спутанность сознания, а в тяжёлых случаях – потеря сознания. Чтобы избежать этих катастрофических последствий, врач посоветовал проветривать салон, пользоваться кондиционером, пить достаточно воды, не оставлять авто под солнцем и делать перерывы в тени.

«При плохом самочувствии лучше отдохнуть, чем рисковать на трассе», – заключил собеседник Life.ru.