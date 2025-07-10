Синоптик раскрыл, как долго москвичам придётся терпеть аномальную жару

В Москве и окрестностях в ближайшие дни не стоит ждать снижения температуры. Термометры не покажут значений ниже 25 градусов тепла, что создаёт предпосылки для новых температурных рекордов. Об этом предупредил синоптик Михаил Леус. По его словам, до 13 июля в столице ожидается температура выше 30 градусов.

«До субботы, 12 июля, температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 33–35 градусов, при этом не исключено обновление суточного рекорда тепла. Затем в воскресенье, 13 июля, термометры покажут плюс 30–32 градуса. В этот день высока вероятность кратковременных дождей ливневого характера, которые будут сопровождаться грозами, шквалистым ветром и местами градом», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Леус добавил, что небольшое снижение температуры прогнозируется в начале следующей недели, однако оно будет незначительным и практически не ощутимым для жителей города. С понедельника, 14 июля, и в течение всей следующей рабочей недели воздух в Москве прогреется до 26–31 градуса. Поэтому говорить о существенном похолодании пока рано. Согласно текущим прогнозам, дневная температура в ближайшее время не опустится ниже 25 градусов