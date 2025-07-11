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11 июля, 15:59

В Москве эскортницы на фоне аномальной жары заманивают клиентов кондиционерами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Московская жара заставила жителей искать любые способы охладиться. Предприимчивость проявили и столичные эскортницы, которые оперативно отреагировали на новый запрос, массово добавляя в свои анкеты пометку «кондиционер». Таким образом, наличие прохлады стало своеобразным конкурентным преимуществом в сфере интимных услуг.

Московские эскортницы заманивают клиентов кондиционерами. Фото © Telegram / MDK

Московские эскортницы заманивают клиентов кондиционерами. Фото © Telegram / MDK

Московские эскортницы заманивают клиентов кондиционерами. Фото © Telegram / MDK

Московские эскортницы заманивают клиентов кондиционерами. Фото © Telegram / MDK

За комфорт и прохладу кондиционера придется заплатить 100 тысяч рублей за ночь.

Синоптик раскрыл, как долго москвичам придётся терпеть аномальную жару
Синоптик раскрыл, как долго москвичам придётся терпеть аномальную жару

Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Москве достиг редкой и опасной отметки. По словам специалистов, риск получения теплового удара значительно возрастает при нахождении под прямым солнцем, поскольку это вызывает перегрев кожных покровов.

Наталья Демьянова
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