В Москве эскортницы на фоне аномальной жары заманивают клиентов кондиционерами
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Московская жара заставила жителей искать любые способы охладиться. Предприимчивость проявили и столичные эскортницы, которые оперативно отреагировали на новый запрос, массово добавляя в свои анкеты пометку «кондиционер». Таким образом, наличие прохлады стало своеобразным конкурентным преимуществом в сфере интимных услуг.
За комфорт и прохладу кондиционера придется заплатить 100 тысяч рублей за ночь.
Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Москве достиг редкой и опасной отметки. По словам специалистов, риск получения теплового удара значительно возрастает при нахождении под прямым солнцем, поскольку это вызывает перегрев кожных покровов.