В Москве эскортницы на фоне аномальной жары заманивают клиентов кондиционерами

Московская жара заставила жителей искать любые способы охладиться. Предприимчивость проявили и столичные эскортницы, которые оперативно отреагировали на новый запрос, массово добавляя в свои анкеты пометку «кондиционер». Таким образом, наличие прохлады стало своеобразным конкурентным преимуществом в сфере интимных услуг.

Московские эскортницы заманивают клиентов кондиционерами. Фото © Telegram / MDK

Московские эскортницы заманивают клиентов кондиционерами. Фото © Telegram / MDK

За комфорт и прохладу кондиционера придется заплатить 100 тысяч рублей за ночь.