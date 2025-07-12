Погодный апокалипсис: Деревья повалило ураганным ветром в Москве и Подмосковье
SHOT: В Москве и Подмосковье ураганный ветер повалил деревья
Обложка © Telegram/ SHOT
В результате мощного ураганного ветра, пронёсшегося по Москве и Подмосковью, произошло множество случаев падения деревьев на улицы и дороги. Очевидцы в Одинцовском районе сообщили, что в результате сильного ветра дерево рухнуло на проезжую часть, создав временные трудности для движения транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В Московском регионе деревья повалило ураганным ветром. Видео © Telegram/ SHOT
В Москве, в районе Хорошёв-Мнёвники, также зафиксировано падение дерева на припаркованный автомобиль. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, но машина получила повреждения.
Напомним, что после аномальной жары в Москву и Подмосковье пришёл дождь с градом. В некоторых места выпал град. Столбик термометра опустился до комфортных 25 градусов.