Погодный апокалипсис: Деревья повалило ураганным ветром в Москве и Подмосковье

В результате мощного ураганного ветра, пронёсшегося по Москве и Подмосковью, произошло множество случаев падения деревьев на улицы и дороги. Очевидцы в Одинцовском районе сообщили, что в результате сильного ветра дерево рухнуло на проезжую часть, создав временные трудности для движения транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Московском регионе деревья повалило ураганным ветром. Видео © Telegram/ SHOT

В Москве, в районе Хорошёв-Мнёвники, также зафиксировано падение дерева на припаркованный автомобиль. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, но машина получила повреждения.