Погибших несут на руках: Life.ru публикует видео первых минут после удара молнии по пляжу под Тулой
SHOT показал видео первых минут после удара молнии по пляжу в Тульской области
Обложка © SHOT
Первые минуты после удара молнии на пляже в Тульской области попали на видео. На кадрах, публикуемых SHOT, погибших выносят на руках, а медики осматривают пострадавших.
Первые минуты после удара молнии по пляжу в Тульской области. Видео © SHOT
Очевидцы рассказали, что молния попала в воду недалеко от берега. Некоторых людей спасли резиновые шлёпанцы — они пропустили разряд. Те, кто был босиком, погибли.
На месте скончались трое: 13-летний мальчик, мужчина и женщина из разных семей. Шестеро пострадали, двое из них были госпитализированы, остальные отказались от медицинской помощи.
Разряд оказался настолько мощным, что грохот услышали в домиках на территории парк-отеля. Некоторые отдыхающие сначала решили, что произошёл взрыв.
Напомним, ранее сообщалось, что на пляже села Бунырево вблизи Алексина молния ударила в группу отдыхающих. Трое погибли, ещё шесть человек — пострадали. На месте трагедии развернуты оперативные службы: врачи оказывают помощь пострадавшим, а сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося.