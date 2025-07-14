Погибших несут на руках: Life.ru публикует видео первых минут после удара молнии по пляжу под Тулой

Первые минуты после удара молнии на пляже в Тульской области попали на видео. На кадрах, публикуемых SHOT, погибших выносят на руках, а медики осматривают пострадавших.

Первые минуты после удара молнии по пляжу в Тульской области. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что молния попала в воду недалеко от берега. Некоторых людей спасли резиновые шлёпанцы — они пропустили разряд. Те, кто был босиком, погибли.

На месте скончались трое: 13-летний мальчик, мужчина и женщина из разных семей. Шестеро пострадали, двое из них были госпитализированы, остальные отказались от медицинской помощи.

Разряд оказался настолько мощным, что грохот услышали в домиках на территории парк-отеля. Некоторые отдыхающие сначала решили, что произошёл взрыв.