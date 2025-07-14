От удара молнии на пляже в Тульской области погиб 13-летний мальчик

Подросток 13 лет, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина погибли от удара молнии на пляже в Тульской области. О трагическом инциденте сообщает SHOT.

ЧП произошло на территории парк-отеля «Шахтер» во время отдыха людей на берегу реки Ока. По словам очевидцев, молния ударила в воду у берега, разряд был мощнейший. Свидетели уточняют, что часть отдыхающих в момент удара находилась в воде, другие были на берегу.