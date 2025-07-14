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14 июля, 12:07

От удара молнии на пляже в Тульской области погиб 13-летний мальчик

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

Обложка © Телеграм / Тула с огоньком

Подросток 13 лет, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина погибли от удара молнии на пляже в Тульской области. О трагическом инциденте сообщает SHOT.

ЧП произошло на территории парк-отеля «Шахтер» во время отдыха людей на берегу реки Ока. По словам очевидцев, молния ударила в воду у берега, разряд был мощнейший. Свидетели уточняют, что часть отдыхающих в момент удара находилась в воде, другие были на берегу.

Появилось первое фото с пляжа в Тульской области, где молния убила трёх человек
Появилось первое фото с пляжа в Тульской области, где молния убила трёх человек

Напомним, на пляже села Бунырево молния ударила в группу отдыхающих. Трое погибли, ещё 6 — пострадали. На месте трагедии развернуты оперативные службы: врачи оказывают помощь пострадавшим, а сотрудники правоохранительных органов выясняют причины случившегося и проводят расследование по факту гибели людей.

Александра Мышляева
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