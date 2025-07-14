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14 июля, 11:40
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Появилось первое фото с пляжа в Тульской области, где молния убила трёх человек

Появилось фото с места трагедии на пляже в Тульской области, где молния убила трёх человек. Кадры публикует SHOT.

Пляж в Тульской области, где молния убила трёх человек. Фото © SHOT

Пляж в Тульской области, где молния убила трёх человек. Фото © SHOT

Несколько погибших в момент удара находились в воде, женщина — на берегу. Ещё шесть человек пострадали.

Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню
Эпичные кадры: Во время ливня в Москве молния несколько раз попала в Останкинскую башню

Напомним, буквально час назад на пляже села Бунырево (г. Алексин, Тульская область) молния ударила в группу отдыхающих. В результате трагедии погибли три человека, один из которых — ребёнок. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы: медики осматривают пострадавших, а следователи проводят проверку по факту гибели людей и изучают обстоятельства инцидента.

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Александра Мышляева
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