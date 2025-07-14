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14 июля, 14:12

Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье

В деревне Алексино, Истринского района Подмосковья, произошло возгорание жилого дома, спровоцированное ударом молнии.

Молния попала в частный дом в Подмосковье Видео © Telegram / За городом. Подмосковье.

По информации свидетелей, удар пришёлся непосредственно в крышу здания, что привело к моментальному воспламенению. На месте происшествия работают пожарные, занимающиеся тушением огня. К счастью, жильцы успели покинуть дом до того, как огонь распространился.

Появилось первое фото с пляжа в Тульской области, где молния убила трёх человек
Появилось первое фото с пляжа в Тульской области, где молния убила трёх человек

А вот жителям Тульской области повезло не так сильно. Ранее стало известно о трагическом инциденте, произошедшем на пляже вблизи села Бунырево Алексинского района. В группу отдыхающих попала молния, в результате чего трое человек скончались, а ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Life.ru показывал видео первых минут после удара молнии по пляжу.

Николь Вербер
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