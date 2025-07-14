Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье

Молния попала в частный дом в Подмосковье Видео © Telegram / За городом. Подмосковье.

По информации свидетелей, удар пришёлся непосредственно в крышу здания, что привело к моментальному воспламенению. На месте происшествия работают пожарные, занимающиеся тушением огня. К счастью, жильцы успели покинуть дом до того, как огонь распространился.