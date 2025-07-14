Молния ударила в жилой частный дом в Подмосковье
В деревне Алексино, Истринского района Подмосковья, произошло возгорание жилого дома, спровоцированное ударом молнии.
Молния попала в частный дом в Подмосковье Видео © Telegram / За городом. Подмосковье.
По информации свидетелей, удар пришёлся непосредственно в крышу здания, что привело к моментальному воспламенению. На месте происшествия работают пожарные, занимающиеся тушением огня. К счастью, жильцы успели покинуть дом до того, как огонь распространился.
А вот жителям Тульской области повезло не так сильно. Ранее стало известно о трагическом инциденте, произошедшем на пляже вблизи села Бунырево Алексинского района. В группу отдыхающих попала молния, в результате чего трое человек скончались, а ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Life.ru показывал видео первых минут после удара молнии по пляжу.