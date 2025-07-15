Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней

В Москве во время сильной грозы молния попала в жилой дом рядом с Останкинской телебашней. Видео публикует телеграм-канал «Москва с огоньком». Кадры напоминают апокалиптическую картину: вспышки молний, непрерывные потоки воды и тёмное небо в стиле «Мордора».

Ранее в МЧС сообщали, что сегодня Москву накроет непогода с ливнем, грозой и крупным градом. Там призвали горожан и гостей столицы проявлять повышенную бдительность. Рекомендуется избегать нахождения рядом с рекламными щитами и неустойчивыми сооружениями, внимательно следить за детьми и быть предельно осторожными за рулём.