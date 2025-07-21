В воде по крыши: На видео сняли затопленные машины на «парковке-озере» в Подмосковье
Машины уходят под воду на парковке ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове
Обложка © Телеграм / Чат ЖК «Гусарская баллада»
Машины оказались затоплены из-за тропического ливня на парковке ЖК «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове. Жильцы делятся кадрами в общем чате, чтоб соседи опознали своих «морских» коней и переставили в место посуше, если таковое найдётся.
Видео © Телеграм / Чат ЖК «Гусарская баллада»
Тем временем сильный дождь продолжается. Жители ЖК жалуются, что такая ситуация наблюдается после каждого ливня и просят свою УК хоть как-то исправить ситуацию.
Улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Дожди прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле.