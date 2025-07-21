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21 июля, 06:40

В воде по крыши: На видео сняли затопленные машины на «парковке-озере» в Подмосковье

Машины уходят под воду на парковке ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове

Обложка © Телеграм / Чат ЖК «Гусарская баллада»

Обложка © Телеграм / Чат ЖК «Гусарская баллада»

Машины оказались затоплены из-за тропического ливня на парковке ЖК «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове. Жильцы делятся кадрами в общем чате, чтоб соседи опознали своих «морских» коней и переставили в место посуше, если таковое найдётся.

Видео © Телеграм / Чат ЖК «Гусарская баллада»

Тем временем сильный дождь продолжается. Жители ЖК жалуются, что такая ситуация наблюдается после каждого ливня и просят свою УК хоть как-то исправить ситуацию.

Улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Дожди прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле.

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Андрей Бражников
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