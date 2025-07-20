Сильный ливень парализовал Воронеж — подтоплены дороги и вокзал

Мощный ливень затопил улицы Воронежа, парализовав движение в городе. Кадры последствий стихии активно распространяются в социальных сетях.

Мощный ливень парализовал Воронеж. Видео © Telegram / Типичный Воронеж

Водные потоки хлынули на проезжие части, полностью скрыв под собой тротуары и остановки общественного транспорта. Множество автомобилей оказались заблокированы в воде, некоторые — погружены по фары. Особенно сильно пострадала улица Центральная, где потоки дождя образовали непрерывный водопад, стекающий между жилыми домами. Из-за плотной пелены дождя и сильного ветра видимость в городе значительно ухудшилась.

На вокзале «Придача» отмечаются протечки крыши, вода постепенно затапливает помещения. Часть автобусных маршрутов была отменена из-за невозможности движения по затопленным улицам. Местные власти рекомендуют жителям воздержаться от поездок по городу, особенно на личном транспорте, и избегать низменных участков. Согласно прогнозам метеорологов, интенсивные осадки продолжатся в ближайшие часы. Специалисты призывают воронежцев по возможности оставаться дома.