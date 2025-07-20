«До четверти месячной нормы осадков»: Москвичей предупредили о новых дождях

До четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ближайшие три дня, предупредила жителей и гостей города главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, до среды дождливая погода будет сопровождаться теплом на уровне 22-27 градусов.

«Не исключено, что за этот период — с понедельника по среду — может выпасть местами до четверти месячной нормы осадков. То есть погода дождливая, но нужно сказать, что тёплая, потому что фон температуры остается в пределах климатической нормы», — отметила эксперт.

По её словам, дожди ожидаются различной интенсивности, поэтому устойчивой сухой погоды пока ждать не стоит. Солнце тоже «будет редким гостем» из-за сильной облачности. При этом в «сырой» погоде возможны паузы. А вот уже август может оказаться более сухим.