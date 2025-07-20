Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 13:34

«До четверти месячной нормы осадков»: Москвичей предупредили о новых дождях

Синоптик Позднякова: До среды в Москве будут идти дожди разной интенсивности

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

До четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве за ближайшие три дня, предупредила жителей и гостей города главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, до среды дождливая погода будет сопровождаться теплом на уровне 22-27 градусов.

«Не исключено, что за этот период — с понедельника по среду — может выпасть местами до четверти месячной нормы осадков. То есть погода дождливая, но нужно сказать, что тёплая, потому что фон температуры остается в пределах климатической нормы», — отметила эксперт.

Москвичей ждёт потепление до +30 градусов к концу следующей недели
Москвичей ждёт потепление до +30 градусов к концу следующей недели

По её словам, дожди ожидаются различной интенсивности, поэтому устойчивой сухой погоды пока ждать не стоит. Солнце тоже «будет редким гостем» из-за сильной облачности. При этом в «сырой» погоде возможны паузы. А вот уже август может оказаться более сухим.

«Большинство моделей дают, что август будет с положительной аномалией температуры воздуха. В августе уже по климату выпадает меньшее количество дождей, чем бывает в июле», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Август 2025 в России: в каких городах будут изнывать от жары, а где тонуть от дождей?
Август 2025 в России: в каких городах будут изнывать от жары, а где тонуть от дождей?

Ранее россиянам рассказали, какие заболевания обостряет жара, как себя обезопасить. Кроме того, москвичам объяснили, как избежать инфаркта из-за жаркой погоды в столице.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar