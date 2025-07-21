Москва захлебнулась под ливнем: На улицы вылилось по пять вёдер воды на метр

До 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр — именно столько осадков принес мощный циклон, накрывший Москву и Подмосковье. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, к 9 утра в столице на ВДНХ выпало 28 мм дождя (33% от нормы июля), на Балчуге — 39 мм, а в Тушине — почти 49 мм, что соответствует 58% от месячной нормы. Это эквивалентно пяти вёдрам воды на каждый квадратный метр.

На северо-западе города стихия разошлась особенно сильно: в Митино зафиксировано 71,2 мм, а в Зеленограде — 91,6 мм осадков, что превышает норму на месяц.

В Подмосковье рекорд поставила Коломна — 66 мм. В Новом Иерусалиме выпало 48 мм, почти вдвое больше нормы. Также много воды пролилось в Внуково (31 мм), Шереметьево (41 мм), Домодедово (24 мм) и Немчиновке (37 мм).

«Таким образом, месячная норма осадков в Москве уже выполнена, а в Подмосковье — местами даже превышена», — отметил синоптик.